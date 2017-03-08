«Сокол» вырвал победу у «Зауралья» и вновь сравнял счет в 1/8 финала ВХЛ

Хоккейный «Сокол» одолел «Зауралье» из Кургана в шестом матче 1/8 финала ВХЛ. Игра прошла 7 марта на площадке «Арены-Север» в Красноярске.

Счет был открыт уже на 4-й минуте — хоккеист «Зауралья» Денис Дюрягин воспользовался ошибкой защиты «крылатых» и переправил шайбу в пустые ворота. Хозяева ответили точным броском Дмитрия Кириллова на 12-й минуте при игре «5 на 4». В самом начале второго периода Курган снова вышел вперед благодаря шайбе Никиты Сироткина, но «Сокол» спустя три минуты выровнял положение за счет гола Никиты Камалова. До конца основного времени счет на табло не изменился — 2:2.

В овертайме зрители увидели напряженную борьбу на льду. Гости имели шансы досрочно завершить серию, однако голкипер «крылатых» Илья Андрюхов сыграл надежно. В итоге удача сопутствовала «Соколу» — на 68-й минуте Алексей Князев-старший в сутолоке переправил шайбу в ворота, «взорвав» трибуны «Арены-Север». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Красноярска.

Главные тренеры команд, как и прежде, ограничились короткими комментариями для журналистов.

«Это третий овертайм в серии, сил становится всё меньше и меньше. Пока в этом компоненте “Сокол” поудачливее. Седьмого матча не избежать, когда встречаются равные соперники. Всё решится в Кургане», — рассказал наставник «Зауралья» Михаил Звягин.

«Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, а ребят за то, что бьются до конца. В принципе, о чем мы говорили с начала сезона — нужно выходить и биться в каждой игре. Хочу сказать людям, которые в нас верят, спасибо огромное. Ну, а тем, кто не верит, назло поедем на седьмую игру, “изюминку”, и разыграем путевку в следующую стадию. Кто сильнее, тот и выиграет», — заявил главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Благодаря успеху красноярские хоккеисты снова сравняли счет в серии до четырех побед — 3:3. Теперь командам предстоит решающий матч за выход в четвертьфинал ВХЛ. Игра пройдет 9 марта в Кургане и начнется в 20:30 по красноярскому времени.

Противостояние «Сокола» и «Зауралья» стало одним из самых продолжительных в 1/8 финала Кубка Братины. На данный момент известны имена шести четвертьфиналистов турнира, в то время как в двух парах соперники сыграют седьмой матч. Интересно, что в решающей встрече, как и «Сокол», сыграет другой сибирский клуб — «Ермак» из Ангарска Иркутской области, который отыгрался с 0:3 в серии с нижнетагильским «Спутником».