В хоккейном клубе «Салават Юлаев» новый Президент

Справка. Владимир Нагорный родился 30 июня 1957 года в поселке Раевский Альшеевского района. В 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».

Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства, где работал старшим техником, инженером, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим отделом.

В 1986—1991 годах — инструктор, заместитель заведующего отделом Орджоникидзевского райкома КПСС, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».

В 1991—1999 годах — начальник отдела, заместитель начальника по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО Строительно-промышленный комбинат № 3 проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».

В 1999—2003 годах — заместитель председателя Орджоникидзевского районного Совета депутатов.

В 2003—2004 годах — заместитель председателя Совета муниципального образования Орджоникидзевский район г. Уфы Республики Башкортостан.

В 2004—2005 годах — заведующий организационным отделом секретариата Уфимского городского Совета, секретарь Уфимского городского Совета.

В 2006—2008 годах — заместитель директора, директор ООО «Производственно-торговая фирма «Уралторгсервис».

В 2008—2010 годах — первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Затем занимал должности заместителя главы администрации Кировского района Уфы, главы администрации Ленинского района.

С 2014 года — начальник Управления Президента Республики Башкортостан по работе с территориями и кадровой политике. В 2014—2016 годах — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

С 26 ноября 2016 года — руководит Администрацией Главы Республики Башкортостан.