В хоккейном клубе «Салават Юлаев» новый Президент
УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На «Уфа-Арене» состоялось заседание Правления АНО «ХК «Салават Юлаев». На нём был избран новый Президент — председатель Правления АНО «ХК «Салават Юлаев». Им стал руководитель Администрации Главы Республики Владимир Нагорный, сообщается на официальном сайте клуба.
Справка. Владимир Нагорный родился 30 июня 1957 года в поселке Раевский Альшеевского района. В 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».
Трудовую деятельность начал в 1978 году в
В 1986—1991 годах — инструктор, заместитель заведующего отделом Орджоникидзевского райкома КПСС, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома
В 1991—1999 годах — начальник отдела, заместитель начальника по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО
В 1999—2003 годах — заместитель председателя Орджоникидзевского районного Совета депутатов.
В 2003—2004 годах — заместитель председателя Совета муниципального образования Орджоникидзевский район г. Уфы Республики Башкортостан.
В 2004—2005 годах — заведующий организационным отделом секретариата Уфимского городского Совета, секретарь Уфимского городского Совета.
В 2006—2008 годах — заместитель директора, директор ООО «Производственно-торговая фирма «Уралторгсервис».
В 2008—2010 годах — первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Затем занимал должности заместителя главы администрации Кировского района Уфы, главы администрации Ленинского района.
С 2014 года — начальник Управления Президента Республики Башкортостан по работе с территориями и кадровой политике. В 2014—2016 годах — заместитель
С 26 ноября 2016 года — руководит Администрацией Главы Республики Башкортостан.
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