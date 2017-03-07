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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28992617/
7 марта 2017, 1:15 | Хоккей: Россия | Lenta.Ru

Хоккеисты 2001 года рождения устроили массовую драку во время матча

Хоккеисты юношеских команд «Кристалл» и «Драгуны» устроили массовую драку во время матча Кубка Московской области среди игроков 2001 года рождения. Видеозапись с камеры наблюдения на стадионе появилась на YouTube-канале Warspear Fantazerka.

Встреча состоялась в подмосковном городе Электросталь. Во время игры между хоккеистами возникла потасовка, участие в которой приняли запасные. Матч был остановлен при счете 6:2 в пользу «Кристалла» и не был доигран.
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