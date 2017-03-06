«Агидель» победила «Бирюсу», забив победный гол за секунду до конца 3-го периода

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 0:1, 3:3) в пользу «Агидели», у которой победную шайбу за секунду до конца третьего периода забросила Фанни Гашпарич.

Ранее в марте команды уже дважды играли между собой — в обоих случаях сильнее была «Агидель» — 7:3 и 5:3 соответственно.

В другом матче дня хоккеистки нижегородского СКИФа на своем льду взяли верх над екатеринбургским клубом СКСО — 4:1.