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6 марта 2017, 22:17 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Агидель» победила «Бирюсу», забив победный гол за секунду до конца 3-го периода

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Хоккеистки уфимской «Агидели» обыграли красноярскую «Бирюсу» в домашнем матче чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 0:1, 3:3) в пользу «Агидели», у которой победную шайбу за секунду до конца третьего периода забросила Фанни Гашпарич.

Ранее в марте команды уже дважды играли между собой — в обоих случаях сильнее была «Агидель» — 7:3 и 5:3 соответственно.

В другом матче дня хоккеистки нижегородского СКИФа на своем льду взяли верх над екатеринбургским клубом СКСО — 4:1.
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