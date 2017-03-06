«Сокол» проиграл «Зауралью», пропустив решающую шайбу на 100-й минуте

Хоккеисты «Сокола» проиграли «Зауралью» в пятом матче 1/8 финала ВХЛ. Игра прошла 5 марта на площадке Ледового дворца им. Парышева в Кургане.

Хозяева площадки уже к 15-й минуте вели 2:0 — отличились Евгений Виксна и Никита Сироткин. «Крылатые» ответили точным броском Игоря Руденкова в первом периоде и Дмитрия Кириллова — во втором. До конца основного времени счет не изменился — 2:2. Командам предстояло сыграть в овертаймах, которые длятся по 20 минут или до первой заброшенной шайбы.

В дополнительное время зрители увидели драматичную и обоюдоострую борьбу на льду. Соперники имели моменты, но шайба никак не летела в ворота. В итоге решающий гол был забит в самом конце второго овертайма — на 100-й минуте Максим Первухин «пробил» Илью Андрюхова. «Сокол» проиграл со счетом 2:3. Игра длилась около четырех часов «грязного» времени.

Главные тренеры команд ограничились коротким комментарием для журналистов.

«Хорошая игра. Серия переезжает в Красноярск», — сказал наставник «Сокола» Александр Титов.

«Хорошо начали, но потом “Сокол” сильно прибавил. Молодец наш вратарь, оставил нас в игре. Ребята терпели, сражались. Хорошая игра получилась, мужицкая. Овертаймы нам не давались в этом сезоне, шесть подряд проиграли, но вот в самый нужный момент… Очень доволен, что мы сломали эту неприятную для себя тенденцию. Едем в Красноярск, через день уже там матч», — отметил главный тренер «Зауралья» Михаил Звягин.

Благодаря успеху курганские хоккеисты вышли вперед в серии до четырех побед — 3:2. Таким образом, у «Сокола» не осталось права на ошибку — поражение выбивает «крылатых» из борьбы за Кубок Братины.

Шестая игра серии пройдет 7 марта в «Арене-Север» и начнется в 19:00. В случае победы «Сокола» команды сыграют решающий матч 9 марта в Кургане.