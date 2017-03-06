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6 марта 2017, 3:52 | Хоккей: Россия | IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Ермака» из Ангарска разгромили «Спутник» в пятом матче серии плей-офф

Итог встречи — 2:5.

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска одержали победу над «Спутником» в пятом матче 1/8 стадии плей-офф чемпионата ВХЛ. Встреча, которая состоялась накануне, 5 марта, в Нижнем Тагиле, завершилась со счетом 2:5. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дубль в составе «оранжевой дружины» оформил Глеб Зырянов, по одному голу на счету Артурса Озолиньша, Сергея Чубыкина, Семена Иванова.

«Скажу коротко. Все прекрасно видели: ребята сделали все возможное, чтобы вернуть серию в Ангарск. Все молодцы. Отдыхаем, готовимся. Продолжаем играть дальше», — рассказал и.о. главного тренера «Ермака» Марат Аскаров.

Сейчас счет в серии составляет 2:3 в пользу команды «Спутник».
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