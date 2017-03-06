Хоккеисты «Ермака» из Ангарска разгромили «Спутник» в пятом матче серии плей-офф
Итог встречи — 2:5.
Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска одержали победу над «Спутником» в пятом матче 1/8 стадии
Дубль в составе «оранжевой дружины» оформил Глеб Зырянов, по одному голу на счету Артурса Озолиньша, Сергея Чубыкина, Семена Иванова.
«Скажу коротко. Все прекрасно видели: ребята сделали все возможное, чтобы вернуть серию в Ангарск. Все молодцы. Отдыхаем, готовимся. Продолжаем играть дальше», — рассказал и.о. главного тренера «Ермака» Марат Аскаров.
Сейчас счет в серии составляет 2:3 в пользу команды «Спутник».
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