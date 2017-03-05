«Нефтяник» победил балашихинское «Динамо» в 5-м матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе «Нефтяника» шайбы забросили Всеволод Ястребков (9-я и 29-я минуты) и Александр Сорокин (11). У «Динамо» отличился Николай Чебыкин (14).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Шестой матч команды проведут 7 марта в Альметьевске.