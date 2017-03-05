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5 марта 2017, 20:26 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Нефтяник» победил балашихинское «Динамо» в 5-м матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Альметьевский «Нефтяник» обыграл «Динамо» из Балашихи в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе «Нефтяника» шайбы забросили Всеволод Ястребков (9-я и 29-я минуты) и Александр Сорокин (11). У «Динамо» отличился Николай Чебыкин (14).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Шестой матч команды проведут 7 марта в Альметьевске.
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