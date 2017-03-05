«Зауралье» вышло вперед в серии с «Соколом» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кургане, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Евгений Виксна (9-я минута), Никита Сироткин (16) и Максим Первухин (100). У гостей отличились Игорь Руденков (16) и Дмитрий Кириллов (38).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Зауралья».

В параллельном матче «Спутник» из Нижнего Тагила проиграл дома «Ермаку» из Ангарска — 2:5, но продолжает вести в серии со счетом 3−2.