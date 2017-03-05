Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28977996/
5 марта 2017, 19:44 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Зауралье» вышло вперед в серии с «Соколом» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Курганский клуб «Зауралье» во втором овертайме победил красноярский «Сокол» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кургане, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Евгений Виксна (9-я минута), Никита Сироткин (16) и Максим Первухин (100). У гостей отличились Игорь Руденков (16) и Дмитрий Кириллов (38).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Зауралья».

В параллельном матче «Спутник» из Нижнего Тагила проиграл дома «Ермаку» из Ангарска — 2:5, но продолжает вести в серии со счетом 3−2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский