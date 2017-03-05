Дедушка Буре жил здесь 20 лет. Хоккей за полярным кругом

Как живут за полярным кругом

Норильск — город, раскинувшийся посреди бескрайней тундры. Город морозов, пробирающих до костей, и сильнейших ветров, оторванный от внешнего мира, в котором живут сильные характером люди. Впрочем, при местных климатических условиях других, наверное, здесь и быть не может. Именно сюда приехали легенды советского хоккея, чтобы провести мастер-класс для детей и сыграть благотворительный матч со сборной Норильска. Своими впечатлениями о городе поделился двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.



«Я впервые в Норильске и вот уже второй день хожу под впечатлением. Удивительные люди здесь живут. Очень приятно гулять по городу, в музей вчера сходили. Там всё очень круто представлено. Хочется вернуться», — признался Фетисов.



Павел Буре рассказал историю своего деда, который в середине XX века жил здесь.



«Очень многое в моей семье связано с Норильском. Мой дедушка провёл здесь 20 лет. Владимир Олегович Потанин принёс мне очень интересные документы, из которых я узнал, что здесь было и как. Я всегда по-особому относился к Норильску. Всегда знал, что это интересный город, но здесь не так легко находиться. А мой дед провёл тут 20 лет — с 1937 по 1957 год».

Цитата Билеты в дворец спорта «Арктика» разлетелись буквально за пару часов. Посещение игры стоило от 400 до 1000 рублей.

Стоит отметить, что, несмотря на климат, Норильск — спортивный город. Наверняка многим известен мини-футбольный клуб «Норильский Никель», ставший чемпионом России в 2002 году. Помимо него в ледовом комплексе «Арктика» также действует ДЮСШ по зимним видам спорта, где дети занимаются фигурным катанием и хоккеем. На горе Отдельной в 30 км от города действует горнолыжная база, с которой в походы отправляются туристические группы. Также здесь проходит любительский чемпионат города по хоккею, в котором регулярно принимают участие от 12 до 16 команд. Вообще, о любви местных жителей к этому виду спорта говорит хотя бы то, что вечером в 15-градусный мороз (что по здешним меркам немного) с ветром, при котором даже идти по улице тяжело, на единственной открытой площадке города, расположенной у стадиона «Заполярник», собрались любители погонять шайбу.



То, что эта площадка — всего одна на город с населением в 170 тысяч человек, выглядит довольно удивительным, учитывая то, что зима в Норильске длится девять месяцев. Казалось бы — играй да заигрывайся! Но каток под открытым небом здесь всего один. Объясняется это климатическими условиями — морозы на Крайнем Севере очень суровые, температура зимой запросто может упасть до минус 40−50 градусов, и в сочетании с сильным ветром, которым очень часто здесь отличается погода, она не даёт возможности играть на улице.

«Есть лишний билетик?»

Вообще, матч подобного уровня для Норильска — событие неординарное. Билеты в дворец спорта «Арктика» разлетелись буквально за пару часов. Так что, достать заветную проходку было практически невозможно. Чтобы увидеть игру легенд прошлого вживую, люди стояли в огромной очереди к кассам в двадцатипятиградусный мороз. Посещение игры стоило от 400 до 1000 рублей, а собранные деньги пошли на развитие местной ДЮСШ по зимним видам спорта.



Перед игрой на льду «Арктики» состоялся мастер-класс для детей, в котором приняли участие легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин, спартаковец Игорь Болдин, а также, Роман Ильин и Игорь Мишуков. Встреча с ребятами прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Звёзды прошлого рассказали о секретах своего мастерства юным хоккеистам, а они, в свою очередь, смогли вживую пообщаться с кумирами своих отцов, что даже важнее, чем занятие на льду. А продолжилось действо на арене северного города тем, что для стадиона был сделан большой во всех смыслах подарок. Спорткомплекс получил новую лёдозаливочную машину, которая сразу была опробована в деле.

Звёздный десант в Заполярье

Во время этого зрители, коих был полный стадион, постепенно прибывали на трибуны. Их развлекали музыкой, клипом под песню Высоцкого «Профессионалы» и рассказом о славной истории советского и российского хоккея. Ну, а затем на лёд вышли те люди, ради которых всё и затевалось. Сборной Норильска, составленной из работников местных предприятий и сотрудников ДЮСШ, противостояла звёздная команда, в которой играли Александр Кожевников,

Цитата Перед игрой на льду «Арктики» состоялся мастер-класс для детей, в котором приняли участие легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин, спартаковец Игорь Болдин, а также Роман Ильин и Игорь Мишуков.

Александр Могильный, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре и Игорь Болдин. Не осталось в стороне и руководство «Норильского никеля». В составе легенд хоккея выступили президент металлургического комбината Владимир Потанин, с подачи которого была запущена программа поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также другие ключевые проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта, член совета директоров «Норникеля» Владимир Барбашёв и старший вице-президент Сергей Батехин. О своих ожиданиях от игры рассказывал легендарный в прошлом защитник ЦСКА и сборной СССР Алексей Касатонов.



«Мы видим, что здесь будет настоящий праздник хоккея и спорта. Город взволнован, все в ожидании. Мы удивлены тем, как он выглядит. И даже солнце сегодня выглянуло. Всё благоприятствует предстоящему празднику», — Касатонов был настроен позитивно.



Стоит констатировать, что равной борьбы на площадке в начале встречи не получилось. Сборная Норильска, несмотря на товарищеский характер игры, прикладывала все усилия, чтобы достичь победного результата, но преимущество в технике, мастерстве и опыте, безусловно, было на стороне звёзд. После первого периода счёт на видеокубе, который был подвешен над потолком специально перед этим праздником, был 7:1 в пользу легенд. В их составе отличились Буре, Могильный, Мишуков и Потанин, который забросил первую шайбу в игре. Но как горячо местные зрители поддерживали свою команду! Каждый раз, когда она убегала в атаку, на арене начинался невообразимый шум, как будто здесь собралась не тысяча, а десять тысяч болельщиков. Даже в КХЛ далеко не на всех играх фанаты так ярко проявляют эмоции.

А в перерыве собравшиеся норильчане показали, что они хороши не только в зимних видах спорта. Зрители с обеих трибун дворца сыграли между собой в баскетбол. На каждой из трибун стоял медведь-маскот с корзиной. По стартовому сигналу специально обученные ребята начали кидать болельщикам мячи, а зрителям нужно было забросить как можно больше снарядов в эти корзины. Победила, как водится, дружба: счёт в этой игре был 13:13.

Цитата Каждой из двух спортивных школ этого региона из Норильска и Дудинки было передано по 1 миллиону 206 тысяч рублей.

Во второй двадцатиминутке хозяева почувствовали уверенность и перехватили инициативу. До середины игрового отрезка им удалось отыграть две шайбы. Но в начале третьего периода команда взяла своё. Потанин забросил шайбу и сделал две передачи. Вообще, он поучаствовал более чем в половине голевых комбинаций своей команды — на его счету в матче два взятия ворот и четыре результативных паса, но и здесь команда Норильска практически не уступила и сумела дважды огорчить Мышкина. Итоговый счёт матча — 11:5 в пользу «Легенд хоккея».

По окончании игры, как и было обещано, состоялась церемония вручения сертификата ДЮСШ. Каждой из двух спортивных школ этого региона — из Норильска и Дудинки — было передано по 1 миллиону 206 тысяч рублей. Но, выходя со льда, звёзды прошлого столкнулись с новым и очень серьёзным препятствием — детвора обступила их со всех сторон с просьбами об автографах. Удовлетворить просьбу детей вызвался Вячеслав Фетисов, и ни один ребёнок не остался без заветной росписи прославленного чемпиона.