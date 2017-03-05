Первый матч Ночной хоккейной лиги прошел в Заполярье

«Первый матч Ночной хоккейной лиги за полярным кругом состоялся в Норильске. Звездная команда “Легенды хоккея”, в составе которой вышли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Кожевников, Александр Якушев и другие хоккеисты, а также представители “Норникеля” Владимир Потанин и Сергей Батехин, выиграла у команды северного города со счетом 11:5», — сообщает пресс-служба.

В сообщении пресс-службы Ночной хоккейной лиги отмечается, что матч носил благотворительный характер. Все средства — добровольные пожертвования за приобретение пригласительных билетов на игру — в размере более 1,2 млн рублей будут удвоены компанией «Норникель». Деньги будут направлены на поддержку детских хоккейных клубов Норильска и Дудинки (Красноярский край).

«Такие крупные спортивные события, как сегодняшний матч, принципиально важны, так как придают дополнительный импульс, привлекают людей к занятиям спортом. Интерес, который вызвал матч у жителей Норильска, еще раз это подтверждает», — цитирует слова президента «Норильского никеля» Владимира Потанина пресс-служба лиги.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов этого вида спорта. В настоящее время лига объединяет около 15 тысяч хоккеистов более чем из 800 команд.