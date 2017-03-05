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5 марта 2017, 11:42 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение челябинского «Трактора»

«Чёрно-белые» выбыли из борьбы за кубок Гагарина.

Тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин назвал одной из причин поражения своей команды в плей-офф проблему с реализацией большинства, запись послематчевой пресс-конференции размещена на официальном сайте клуба.

Наставник «чёрно-белых» отметил, что команда хотела вернуть серию с «Барысом» в Челябинск, однако проигрыш в Астане не позволил этим планам осуществиться. «Ключевую роль, наверное, сыграла реализация моментов, ну и игра в большинстве. Где-то не хватало хладнокровия, где-то спешка была. Не брали ответственность на себя в завершении», — прокомментировал Анвар Гатиятулин.

Главный тренер также поблагодарил болельщиков «Трактора» за поддержку в течение сезона и отметил, что команда всегда старалась радовать их своей игрой.

Напомним, челябинцы выбыли из борьбы за кубок Гагарина, в шестом матче серии плей-офф проиграв казахстанской команде со счётом 2:1. В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с другой южноуральской командой — магнитогорским «Металлургом».

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