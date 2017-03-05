Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение челябинского «Трактора»
«Чёрно-белые» выбыли из борьбы за кубок Гагарина.
Тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин назвал одной из причин поражения своей команды в
Наставник «чёрно-белых» отметил, что команда хотела вернуть серию с «Барысом» в Челябинск, однако проигрыш в Астане не позволил этим планам осуществиться. «Ключевую роль, наверное, сыграла реализация моментов, ну и игра в большинстве.
Главный тренер также поблагодарил болельщиков «Трактора» за поддержку в течение сезона и отметил, что команда всегда старалась радовать их своей игрой.
Напомним, челябинцы выбыли из борьбы за кубок Гагарина, в шестом матче серии
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