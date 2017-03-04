Петербургское «Динамо» вышло вперед в серии с «Торосом» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» в овертайме победило нефтекамский «Торос» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Нефтекамске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Кирилл Тамбиев (41-я минута) и Илья Назаревич (66). У «Тороса» отличился Григорий Ващенко (42).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Динамо». Шестой матч пройдет 6 марта в
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