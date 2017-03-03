СКА-1946 стал победителем регулярного чемпионата МХЛ сезона-2016/17

СКА-1946 в пятницу обыграл дома «Серебряных львов», добившись 32-й победы в основное время в сезоне. Клуб набрал 121 очко в 56 матчах регулярного чемпионата или 72,02%.

По итогам матчей пятницы также стали известны все пары первого раунда плей-офф в Западной конференции:

СКА-1946 (Санкт-Петербург) — «Чайка» (Нижний Новгород, 8-е место),

«Красная Армия» (Москва, 2-е место) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург, 7-е место),

«Локо» (Ярославль, 3-е место) — «Алмаз» (Череповец, 6-е место),

«Русские Витязи» (Чехов, 4-е место) — МХК «Спартак» (Москва, 5-е место).

Матчи 1/8 финала Кубка Харламова на Западе пройдут 11, 12 и 15 марта, и, в случае необходимости, 16 и 19 марта. Серии пройдут до трех побед.

Пары 1/8 финала от Востока станут известны позднее.