«Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным
Игорь Захаркин покидает «Салават Юлаев».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба, «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным по обоюдному соглашению сторон.
Кроме того, стало известно, что «Салават Юлаев» также покидают тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.
Напомним, что Захаркин был приглашён в Уфу в августе 2015 года на должность
7 октября специалист занял пост главного тренера. Тогда же в тренерский штаб были приглашены Борщевский и Кореньков. В сезоне 2015/16 под руководством Игоря Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Сезон 2016/17 закончился поражением в первом раунде
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter