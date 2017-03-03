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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28962486/
3 марта 2017, 16:13 | Хоккей: Россия | ГТРК Башкортостан

«Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным

Игорь Захаркин покидает «Салават Юлаев».

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Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба, «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Игорем Захаркиным по обоюдному соглашению сторон.

Кроме того, стало известно, что «Салават Юлаев» также покидают тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.

Напомним, что Захаркин был приглашён в Уфу в августе 2015 года на должность тренера-координатора.

7 октября специалист занял пост главного тренера. Тогда же в тренерский штаб были приглашены Борщевский и Кореньков. В сезоне 2015/16 под руководством Игоря Захаркина «Салават Юлаев» завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Сезон 2016/17 закончился поражением в первом раунде плей-офф от казанского «Ак Барса». ХК «Салават Юлаев» благодарит Игоря Захаркина и его помощников за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
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