Леонид Вайсфельд останется в «Салавате Юлаеве»
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд с высокой долей вероятности останется в клубе. Переговоры о новом контракте практически завершены.
«У меня контракт заканчивается, новый я пока не подписал, но я, скорее всего, останусь в команде», — цитирует функционера «Чемпионат».
Также Вайсфельд поделился информацией о будущем главного тренера Игоря Захаркина:
«В течение следующей недели вопрос по главному тренеру решится. Пока не могу сказать, уйдёт он или останется на посту главного тренера. Его будущее решит руководство».
Помимо этого генменеджер признал, что оценка за сезон клубу неудовлетворительная. Напомним, «Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина, потерпев поражение в первом раунде
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