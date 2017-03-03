Леонид Вайсфельд останется в «Салавате Юлаеве»

«У меня контракт заканчивается, новый я пока не подписал, но я, скорее всего, останусь в команде», — цитирует функционера «Чемпионат».

Также Вайсфельд поделился информацией о будущем главного тренера Игоря Захаркина:

«В течение следующей недели вопрос по главному тренеру решится. Пока не могу сказать, уйдёт он или останется на посту главного тренера. Его будущее решит руководство».