Капитан «Салавата Юлаева» извинился перед болельщиками

«Я хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы так рано закончили сезон. Мы очень благодарны им, их поддержка всегда очень важна для нас. Мы были рады видеть заполненные трибуны “Уфа-Арены” дома, к тому же наши болельщики всегда были с нами и во время гостевых матчей. Мы понимаем, что всем хотелось бы большего в этом сезоне, но весь год мы старались и делали всё, что могли. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем ощущать такую же поддержку. В свою очередь, сами приложим все усилия, чтобы добиться максимального результата», — цитирует хоккеиста официальный сайт хоккейного клуба.

В пяти матчах плей-офф Григоренко отметился лишь одним результативным баллом за передачу и нанес по воротам соперника всего четыре броска. При этом он заработал 16 штрафных минут — больше всех в команде.