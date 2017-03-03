«Сокол» проиграл «Зауралью» в четвертом матче 1/8 финала ВХЛ

Хоккеисты «Сокола» уступили курганскому «Зауралью» в четвертом матче 1/8 финала ВХЛ. Игра прошла 2 марта на площадке «Арены-Север» в Красноярске.

В первом периоде увереннее смотрелись гости, создавшие несколько опасных моментов. «Зауралью» даже удалось забросить шайбу, однако судьи отменили взятие ворот после видеопросмотра. При этом слишком долгое рассмотрение момента вызвало недовольство у болельщиков. В итоге затянувшийся период завершился безголевой ничьей.

Счет был открыт сразу после выхода команд на второй период — на 21-й минуте хоккеист «Зауралья» Максим Первухин реализовал большинство. На 34-й минуте Александр Щербина выровнял положение. До конца периода счет не изменился — 1:1.

Решающим в матче стал точный бросок «зауральца» Антона Рехтина в начале третьего игрового отрезка. Попытки «Сокола» отыграться не увенчались успехом. В итоге Курган победил со счетом 2:1.

Главные тренеры команд ограничились коротким комментарием для журналистов.

«Хорошая, боевая игра получилась. Мы были прижаты: после поражения наше положение становилось бы проблематичным. Борьба продолжается, серия продолжается — через два дня новый матч», — рассказал наставник «Зауралья» Михаил Звягин.

«Согласен с коллегой. Жизнь продолжается, игра продолжается, серия продолжается. Едем на пятую игру. Спасибо болельщикам, спасибо ребятам за самоотдачу», — отметил главный тренер «Сокола» Александр Титов.

Сейчас счет в серии до четырех побед равный — 2:2. Таким образом, команды точно встретятся в Красноярске еще раз.

Пятый матч пройдет 5 марта в Кургане. Шестая игра намечена на 7 марта и пройдет в «Арене-Север». В случае необходимости команды проведут решающий седьмой матч, который состоится 9 марта в Кургане.