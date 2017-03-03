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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28953746/
3 марта 2017, 0:15 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ХК «СКА-Нева» в овертайме победил «Рязань» и вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского клуба «СКА-Нева» в овертайме нанесли гостевое поражение «Рязани» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ и вышли в четвертьфинал.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Рязани, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Антон Жихарев (6-я минута), Иван Ларичев (28) и Дмитрий Юдин (83). У хозяев отличились Иван Коренков (41) и Владимир Карпов (47).

Счет в серии стал 4−0 в пользу «СКА-Невы», и клуб из Санкт-Петербурга вышел в следующий раунд плей-офф.

В другом четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф балашихинское «Динамо» на выезде обыграло альметьевский «Нефтяник» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счет в противостоянии — 3−1 в пользу «Динамо».
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