ХК «СКА-Нева» в овертайме победил «Рязань» и вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг в Рязани, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Антон Жихарев (6-я минута), Иван Ларичев (28) и Дмитрий Юдин (83). У хозяев отличились Иван Коренков (41) и Владимир Карпов (47).

Счет в серии стал 4−0 в пользу «СКА-Невы», и клуб из Санкт-Петербурга вышел в следующий раунд плей-офф.