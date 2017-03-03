Захаркин готов уйти в отставку с поста главного тренера «Салавата Юлаева»

«Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. Я считаю, что в тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. У нас весь сезон получился скомканным. Провели его практически весь без центральных нападающих из-за травм. Не сумели усилить команду в период, когда могли это сделать. Приходилось выкручиваться. Пока персонально мне никто не звонил, меня никуда не вызывали. Очень много информации в прессе, которая берётся неизвестно откуда. Я не знаю, что будет. Готов ли к отставке? Я готов ко всему. В космос только не готов лететь», — цитирует специалиста официальный сайт ХК «Салават Юлаев».

Напомним, по ходу нынешнего сезона Игорь Захаркин уже дважды был на грани отставки. Первый раз осенью во время неудачного старта в регулярном чемпионате. Тогда тренер лично спрашивал у хоккеистов о том, следует ли ему уходить, на что все ответили: «Нет». Второй раз во время девятиматчевой проигрышной серии в январе-феврале 2017 года. В прессе даже появились имена возможных преемников, но руководство клуба решило не предпринимать резких шагов.