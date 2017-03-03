Захаркин готов уйти в отставку с поста главного тренера «Салавата Юлаева»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин во время
пресс-конференции после заключительного матча сезона заявил, что готов уйти в отставку.
«Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. Я считаю, что в тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. У нас весь сезон получился скомканным. Провели его практически весь без центральных нападающих
Напомним, по ходу нынешнего сезона Игорь Захаркин уже дважды был на грани отставки. Первый раз осенью во время неудачного старта в регулярном чемпионате. Тогда тренер лично спрашивал у хоккеистов о том, следует ли ему уходить, на что все ответили: «Нет». Второй раз во время девятиматчевой проигрышной серии в
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