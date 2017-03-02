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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28953037/
2 марта 2017, 22:30 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

«Салават Юлаев» закончил поход за Кубком Гагарина-2017, пропустив дальше «Ак Барс»

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Уфимский «Салават Юлаев» закончил юбилейный для себя (55 лет клубу) сезон в Континентальной хоккейной лиги. Команда Игоря Захаркина выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2017 в первом раунде, уступив по сумме пяти матчей казанскому «Ак Барсу» — 1:4.

В пятом поединке в Казани уфимцам удалось дотянуть до овертайма. После гола, пропущенного в меньшинстве в первом периоде, «юлаевцы» отыгрались в третьем, также реализовав большинство — отличился Захар Арзмасцев при помощи рикошета от казанского защитника Захарчука — 1:1.

В овертайме уфимцам выпал шанс использовать еще одно удаление, но вместо этого Сами Леписте уравнял составы, а позже «Салават» в очередной раз в этой серии пропустил острую контратаку — и Иржи Секач переиграл вратаря Уфы Никласа Сведберга — 2:1.
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