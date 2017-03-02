«Салават Юлаев» закончил поход за Кубком Гагарина-2017, пропустив дальше «Ак Барс»

В пятом поединке в Казани уфимцам удалось дотянуть до овертайма. После гола, пропущенного в меньшинстве в первом периоде, «юлаевцы» отыгрались в третьем, также реализовав большинство — отличился Захар Арзмасцев при помощи рикошета от казанского защитника Захарчука — 1:1.

В овертайме уфимцам выпал шанс использовать еще одно удаление, но вместо этого Сами Леписте уравнял составы, а позже «Салават» в очередной раз в этой серии пропустил острую контратаку — и Иржи Секач переиграл вратаря Уфы Никласа Сведберга — 2:1.