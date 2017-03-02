Санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Арктик-Университет» в матче чемпионата ЖХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Ухте, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победительниц отличились Светлана Ткаченко и Анета Тейралова на четвертой минуте, а также Мария Шепелинская на 43-й.

Соперницы снова встретятся друг с другом в Ухте 4 марта.