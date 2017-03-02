Санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Арктик-Университет» в матче чемпионата ЖХЛ
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Санкт-петербургское «Динамо» обыграло на выезде ухтинский «Арктик-Университет» в матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Ухте, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победительниц отличились Светлана Ткаченко и Анета Тейралова на четвертой минуте, а также Мария Шепелинская на 43-й.
Соперницы снова встретятся друг с другом в Ухте 4 марта.
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