ХК «Трактор» в дополнительное время проиграл «Барысу»

ХК «Трактор» в пятом матче текущей серии плей-офф КХЛ уступил казахстанскому «Барысу», пропустив шайбу в овертайме.

В первом периоде гости чаще челябинцев бросали в створ, и одна из попыток увенчалась успехом. Сравнять счёт «чёрно-белым» помог Артём Бородкин, на 30-й минуте сумевший воспользоваться численным преимуществом. До конца основного времени победителя выявить не удалось, игра перешла в овертайм. Челябинцы продержались чуть больше десяти минут, а затем «Барыс» забил решающую шайбу. Итог — 1:2 в матче и 2:3 в серии не в пользу «Трактора».

Добавим, что следующую встречу челябинцы проведут 4 марта на выезде в Астане.