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2 марта 2017, 22:31 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

ХК «Трактор» в дополнительное время проиграл «Барысу»

Казахстанская команда повела в серии 2:3.

ХК «Трактор» в пятом матче текущей серии плей-офф КХЛ уступил казахстанскому «Барысу», пропустив шайбу в овертайме.

В первом периоде гости чаще челябинцев бросали в створ, и одна из попыток увенчалась успехом. Сравнять счёт «чёрно-белым» помог Артём Бородкин, на 30-й минуте сумевший воспользоваться численным преимуществом. До конца основного времени победителя выявить не удалось, игра перешла в овертайм. Челябинцы продержались чуть больше десяти минут, а затем «Барыс» забил решающую шайбу. Итог — 1:2 в матче и 2:3 в серии не в пользу «Трактора».

Добавим, что следующую встречу челябинцы проведут 4 марта на выезде в Астане.

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