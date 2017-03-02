«Зауралье» сравняло счет в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ с «Соколом»
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Красноярский «Сокол» на своем льду уступил «Зауралью» из Кургана в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в четверг в Красноярске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Максим Первухин (на 21-й минуте) и Антон Рехтин (45). У «Сокола» на 35-й отличился Александр Щербина.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч пройдет 5 марта в Кургане.
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