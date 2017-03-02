«Он мог спорить с Тарасовым». Как прощались с Владимиром Петровым

2 марта в Москве простились с выдающимся советским нападающим, двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Петровым, скончавшимся 28 февраля. Траурная панихида прошла в ЛДС ЦСКА. Попрощаться с умершим пришли многие известные люди. Посетили церемонию и руководители КХЛ и ФХР.



— Все знают, что смерть наступит, но она всегда неожиданна для всех, особенно для родных и для большой хоккейной семьи. Семья осиротела, сомнений нет никаких, самое главное, что Петров был очень активным человеком и принимал активное участие в жизни хоккейного сообщества, генерировал большое количество правильных идей, но, к сожалению, не все из них были услышаны, не все воплощены. Может быть, для нас это ответственность перед хоккеем, перед его родными — внимательно отнестись к тому наследию, которое он оставил, — отметил президент Континентальной лиги Дмитрий Чернышенко.

Выступил с речью и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заостривший внимание на несгибаемом мужестве и характере Петрова.



— Владимир Владимирович всегда отстаивал своё «я», единственный, кто мог поспорить с Анатолием Тарасовым, больше никто не решался. Больше лавров доставалось Михайлову и Харламову, но центрфорвард — это дирижёр звена, такой настырный. Во всех играх старался победить, даже с Анатолием Карповым собрался в шахматы играть, сыграли вничью. Хотел показать себя везде. Каждый талантливый человек с характером. Я думаю, что будут открываться школы Петрова, Высшая лига правильно сделала, переименовав трофей, — отметил Третьяк.



Панихида началась с прощания родственников. Затем к гробу с умершим подошла вся команда ЦСКА во главе с Дмитрием Квартальновым. Следом с легендой простились и молодые воспитанники «армейской» школы.



На церемонии присутствовали известные в прошлом хоккеисты ЦСКА. Друг и товарищ Петрова Борис Михайлов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владимир Лутченко, Николай Толстиков, Павел Буре, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и многие другие.

Простились с умершим ветераном легендарные спартаковцы, прошедшие с Петровым путь в советской сборной и являвшиеся его соперниками на льду на клубном уровне.



— Мне посчастливилось в течение 11 или 12 лет выступать в сборной СССР. Мы играли друг против друга в союзном чемпионате. Я считаю, что противоборство «Спартака» и ЦСКА дало толчок развитию отечественного хоккея. К сожалению, наступают траурные моменты, когда приходится расставаться с выдающими хоккеистами. Я рад и счастлив, что был на льду и вместе, и против такого выдающегося спортсмена, каким был Владимир Петров, — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов.



Поддержал Старшинова и другой великий спартаковец — Борис Майоров. А также Александр Якушев, Валентин Гуреев, Сергей Шепелев, который, как поговаривают, в скором времени возглавит «Спартак». Положили цветы к портрету Петрова глава профсоюза Андрей Коваленко и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.



Разумеется, не обошлось без «армейского» руководства. Хлопотал президент клуба Игорь Есмантович, рядом с семьёй Петрова находился председатель наблюдательного совета ЦСКА Игорь Сечин, выразивший соболезнования близким Владимира Владимировича.

— Уходят не игроки, уходят герои нашего времени. Уходят родные мне ребята, с которыми столько прошли. Это был талант, самобытный российский талант. Великолепный игрок. По манере игры и по характеру он был похож на своего отца. Его сила была не только в том, что он был талантлив, а ещё в том, что у него был свой характер. Он имел на всё своё собственное мнение, основываясь на знаниях и на большом таланте. Он умел играть в решающих, победных матчах. Вспомните матч с чехами в финале Олимпиады-1976! Эти ребята, эта тройка — они были лидерами. У них было чувство собственного достоинства, — вспомнил Петрова мэтр отечественного тренерского цеха, заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший.



На хоккейную площадку, к гробу умершего, постепенно подходили и обычные граждане. Сразу после того как с Петровым попрощались сотрудники клуба, вход открыли для всех. Люди несли цветы, отдавая дань памяти великому мастеру.



Владимир Петров будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Он совсем немного не дожил до своего 70-летия.



В умах болельщиков и общественности Петров останется навсегда.