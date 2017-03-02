«Сокол» обыграл «Зауралье» и повел в серии 1/8 финала ВХЛ

Хоккеисты «Сокола» уверенно переиграли «Зауралье» в третьем матче 1/8 финала ВХЛ. Игра прошла 1 марта на площадке «Арены-Север» в Красноярске.

Счет был открыт уже в начале матча — на 8-й минуте игрок «крылатых» Александр Щербина реализовал большинство с передачи Александра Чистякова. На 28-й минуте Щербина оформил дубль, также воспользовавшись пасом Чистякова. На 55-й минуте Андрей Шепеленко сделал счет крупным, красиво переиграв голкипера. В итоге победа осталась за «Соколом» — 3:0.

Главный тренер красноярцев Александр Титов ограничился коротким комментарием после игры.

«Спасибо нашим болельщикам, сегодня была отличная поддержка. Готовимся к следующей игре», — сказал специалист.

Наставник «Зауралья» Михаил Звягин рассказал о причинах поражения своей команды.

«Не скажу, что мы плохо играли. У нас сегодня было не очень хорошо с игровой дисциплиной: очень много удалений. Когда ты много удаляешься, то сил тратиться очень много. Потом было тяжеловато — надо было отыгрываться. Сейчас не буду говорить, кто виноват. Поздравляю команду “Сокол” с красивой игрой и заслуженной победой. Будет следующий матч, будем готовиться, делать выводы и что-то исправлять. Завтра всё увидим», — заявил Звягин.

Благодаря успеху «Сокол» вышел вперед в серии 1/8 финала ВХЛ. Красноярцы ведут со счетом 2:1.

Матч вызвал ажиотаж у болельщиков, заполнивших «Арену-Север» практически до отказа. На игре присутствовал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Следующая встреча в серии намечена на 2 марта и начнется в 19:00. Затем команды переедут в Курган, где сыграют 5 марта.