Хоккеисты «Ермака» из Ангарска проиграли «Спутнику» в третьем матче 1/8 серии плей-офф

Хоккеисты ХК «Ермак» из Ангарска потерпели поражение от «Спутника» в третьем матче 1/8 серии плей-офф чемпионата ВХЛ накануне, 1 марта. Встреча, которая состоялась на льду Дворца спорта «Ермак» в городе нефтехимиков, завершилась со счетом 3:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Дублем в составе «оранжевой дружины» отличился Артем Воробьев, один гол на счету Глеба Зырянова.

«Три матча, которые мы провели, прошли в обоюдоострой борьбе. Никто не хочет уступать. Ребята старались, бились, все что могли, из себя вытащили. Имели шансы сравнять счет в конце матча, сняли вратаря, но не смогли забить эту шайбу. Везет тому, кто везет. Это ясно. Спасибо нашим болельщикам, любителям хоккея Ангарска, кто пришел нас поддержать. Ждем их завтра. Нам очень нужна эта поддержка. Отдыхаем, готовимся к следующей игре», — прокомментировал главный тренер ХК «Ермак» Марат Аскаров.

В первых двух играх хоккеисты «Ермака» уступили «Спутнику». Четвертый матч в рамках серии состоится 2 марта.