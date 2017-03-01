«Торос» обыграл петербургское «Динамо» и сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). В составе победителей голами отметились Кирилл Полозов (15-я минута), Валентин Разумняк (28), Антон Капотов (36) и Станислав Голованов (60). У «Динамо» отличились Артур Чувиляев (9), Вадим Щегольков (46) и Иван Воробьев (57).

Счет в серии стал 2−2. Пятый матч соперники проведут на льду «Тороса» 4 марта.

Результаты других матчей 1/8 финала плей-офф:

«Рязань» — «СКА-Нева» — 2:3 (счет в серии 3−0 в пользу «СКА-Невы»),

«Звезда» (Чехов) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:3 в овертайме (счет в серии 3−1 в пользу «Сарыарки»).