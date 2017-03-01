«Торос» обыграл петербургское «Динамо» и сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты нефтекамского «Тороса» одержали победу над петербургским «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в
Счет в серии стал 2−2. Пятый матч соперники проведут на льду «Тороса» 4 марта.
Результаты других матчей 1/8 финала плей-офф:
«Рязань» — «СКА-Нева» — 2:3 (счет в серии 3−0 в пользу «СКА-Невы»),
«Звезда» (Чехов) — «Сарыарка» (Караганда) — 2:3 в овертайме (счет в серии 3−1 в пользу «Сарыарки»).
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