«Динамо» из Балашихи вышло вперед в серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ с «Нефтяником»

Встреча, прошедшая в среду в Альметьевске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Алексей Маклюков (44-я минута), Владислав Ефремов (47) и Кирилл Пилипенко (69). У «Нефтяника» отличились Роман Бердников (6) и Роман Коньков (51).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Динамо». Четвертый матч пройдет 2 марта в Альметьевске.