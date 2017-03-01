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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28938097/
1 марта 2017, 20:11 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

«Рубин» обыграл ТХК в 4-м матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ и вышел в следующую стадию

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Тюменский «Рубин» обыграл тверской ТХК в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча, прошедшая в среду в Тюмени, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). На гол Вадима Шутов (3-я минута) хоккеисты «Рубина» ответили шайбами Евгения Рыбницкого (20) и Павла Варфоломеева (56).

«Рубин» выиграл серию с общим счетом 4−0. Следующий соперник тюменской команды станет известен позднее.
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