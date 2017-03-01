Красноярский «Сокол» обыграл «Зауралье» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Красноярский «Сокол» на своем льду обыграл «Зауралье» из Кургана в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Александр Щербина (8-я и 28-я минуты), еще одну шайбу забросил Андрей Шепеленко (56). Голкипер «Сокола» Илья Андрюхов провел «сухой» матч, отразив 37 бросков в створ своих ворот.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу красноярского клуба. Четвертый матч противостояния пройдет на льду «Сокола» в четверг, 2 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter