Бюджет ХК «Автомобилист» в следующем сезоне превысит 1 млрд рублей
Екатеринбург. 1 марта.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Порядка 1,2 млрд рублей составил бюджет хоккейного клуба «Автомобилист» в сезоне 2016−2017 годов, сообщил президент клуба, генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
«Бюджет на уровне 1 млрд 200 млн рублей. В следующем сезоне, я думаю, будет примерно такая цифра. Может она будет меняться с учетом того, каким образом будет формироваться окончательный вариант команды», — сказал А. Козицын на
По его словам, УГМК потратит 250 млн рублей на ремонт действующего Дворца спорта.
«За лето нужно с холодильными машинами разбираться, с инфраструктурой. По нашим оценкам затраты будут на уровне 250 млн рублей, чтобы к сезону было удобно и игрокам, и зрителям», — отметил А. Козицын.
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