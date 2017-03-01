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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28932335/
1 марта 2017, 13:45 | Хоккей: Россия | Интерфакс

Бюджет ХК «Автомобилист» в следующем сезоне превысит 1 млрд рублей

Екатеринбург. 1 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Порядка 1,2 млрд рублей составил бюджет хоккейного клуба «Автомобилист» в сезоне 2016−2017 годов, сообщил президент клуба, генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

«Бюджет на уровне 1 млрд 200 млн рублей. В следующем сезоне, я думаю, будет примерно такая цифра. Может она будет меняться с учетом того, каким образом будет формироваться окончательный вариант команды», — сказал А. Козицын на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

По его словам, УГМК потратит 250 млн рублей на ремонт действующего Дворца спорта.

«За лето нужно с холодильными машинами разбираться, с инфраструктурой. По нашим оценкам затраты будут на уровне 250 млн рублей, чтобы к сезону было удобно и игрокам, и зрителям», — отметил А. Козицын.

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