Бюджет ХК «Автомобилист» в следующем сезоне превысит 1 млрд рублей

«Бюджет на уровне 1 млрд 200 млн рублей. В следующем сезоне, я думаю, будет примерно такая цифра. Может она будет меняться с учетом того, каким образом будет формироваться окончательный вариант команды», — сказал А. Козицын на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

По его словам, УГМК потратит 250 млн рублей на ремонт действующего Дворца спорта.

«За лето нужно с холодильными машинами разбираться, с инфраструктурой. По нашим оценкам затраты будут на уровне 250 млн рублей, чтобы к сезону было удобно и игрокам, и зрителям», — отметил А. Козицын.