Строительство новой ледовой арены ХК «Автомобилист» начнется в ближайшие месяцы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта./ТАСС/. Процесс строительства новой арены екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» начнется в марте-апреле 2017 года. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил президент «Автомобилиста» Андрей Козицын.

«С типом дворца мы определились. С площадками тоже определились, всего выбрано три площадки, какие — пока не скажу. В течение марта-апреля выберем площадку и объявим о начале процесса организации строительства. На самом деле это будет дворец-трансформер, проект очень интересный», — сказал он.

Ранее Козицын пояснил, что главная сложность определения места под строительство состоит в том, что центр Екатеринбурга очень плотно застроен, поэтому сложно найти свободные 8 гектар в центре города, чтобы там была и транспортная инфраструктура, и возможность построить дворец на 12−15 тысяч мест.

В мае 2016 года генеральный директор УГМК Козицын был избран новым президентом «Автомобилиста», Максим Рябков назначен директором. Руководивший клубом с февраля 2013 года Алексей Бобров покинул свой пост в начале апреля.