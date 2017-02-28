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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28925505/
28 февраля 2017, 22:49 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

«Рубин» и питерское «Динамо» одержали победы

«Рубин» одержал третью победу над ТХК в серии 1/8 финала ВХЛ.

В других сегодняшних встречах «Ижсталь» выиграла у «Торпедо», «Звезда» уступила «Сарыарке», а «Динамо» из Санкт-Петербурга обыграло «Торос».

ВХЛ.

1/8 финала.

Третьи матчи.

«Рубин» (Тюмень) — ТХК (Тверь) — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Голы: Антонов — 1 (бол., Кузнецов, Зюзякин), 10:21 — 1:0. Епишин — 1 (Дельнов, Бойчук), 22:50 — 1:1. Антонов — 1 (бол., Акмальдинов, Пайор), 49:55 — 2:1. Антонов — 1 (бол., Репин, Бондарев), 51:06 — 2:2. Ложкин — 1 (Каменев, Ячменев), 55:19 — 3:2. Ячменев — 1 (п. Антонов — 1 (бол., Ложкин), 59:55 — 4:2.

Вратари: Франскевич — Самонов (59:25 — 59:55).

Судьи: Соловьев, Фатеев.

28 февраля. Тюмень. Дворец спорта.

Счет в серии: 3−0.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Голы: Антонов — 1 (бол., Глебов, Банцерев), 12:20 — 1:0. Полюдов — 1 (А. Иванов), 15:46 — 2:0. Полюдов — 2 (А. Иванов, Виноградов), 24:55 — 3:0. Романов — 2, 38:09 — 3:1. Шин — 1 (Фадеев, Жайлауов), 40:56 — 3:2.

Вратари: Смирягин — Полуэктов (59:42 — 59:51).

Судьи: Андрианов, Дреев.

28 февраля. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

Счет в серии: 1−2.

«Звезда» (Чехов) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Гол: Анисин — 1 (Сарваров, Ломако), 20:46 — 0:1.

Вратари: Филоненко (59:09) — Перетягин.

Судьи: Лаврентьев, Степучев.

28 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь».

Счет в серии: 1−2.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торос» (Нефтекамск) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Голы: Другов — 2 (Капотов), 2:44 — 0:1. Антонов — 1 (бол., Ручкин), 25:27 — 1:1. Антонов — 1 (бол., Кузнецов, Шестаков), 31:38 — 2:1.

Вратари: Ложкин — Литвинов (59:07).

Судьи: Мальцев, Морозов.

28 февраля. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».

Счет в серии: 2−1.
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