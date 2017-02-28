«Рубин» и питерское «Динамо» одержали победы
«Рубин» одержал третью победу над ТХК в серии 1/8 финала ВХЛ.
В других сегодняшних встречах «Ижсталь» выиграла у «Торпедо», «Звезда» уступила «Сарыарке», а «Динамо» из
ВХЛ.
1/8 финала.
Третьи матчи.
«Рубин» (Тюмень) — ТХК (Тверь) — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).
Голы: Антонов — 1 (бол., Кузнецов, Зюзякин), 10:21 — 1:0. Епишин — 1 (Дельнов, Бойчук), 22:50 — 1:1. Антонов — 1 (бол., Акмальдинов, Пайор), 49:55 — 2:1. Антонов — 1 (бол., Репин, Бондарев), 51:06 — 2:2. Ложкин — 1 (Каменев, Ячменев), 55:19 — 3:2. Ячменев — 1 (п. Антонов — 1 (бол., Ложкин), 59:55 — 4:2.
Вратари: Франскевич — Самонов (59:25 — 59:55).
Судьи: Соловьев, Фатеев.
28 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
Счет в серии: 3−0.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Голы: Антонов — 1 (бол., Глебов, Банцерев), 12:20 — 1:0. Полюдов — 1 (А. Иванов), 15:46 — 2:0. Полюдов — 2 (А. Иванов, Виноградов), 24:55 — 3:0. Романов — 2, 38:09 — 3:1. Шин — 1 (Фадеев, Жайлауов), 40:56 — 3:2.
Вратари: Смирягин — Полуэктов (59:42 — 59:51).
Судьи: Андрианов, Дреев.
28 февраля. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».
Счет в серии: 1−2.
«Звезда» (Чехов) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Гол: Анисин — 1 (Сарваров, Ломако), 20:46 — 0:1.
Вратари: Филоненко (59:09) — Перетягин.
Судьи: Лаврентьев, Степучев.
28 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь».
Счет в серии: 1−2.
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торос» (Нефтекамск) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Голы: Другов — 2 (Капотов), 2:44 — 0:1. Антонов — 1 (бол., Ручкин), 25:27 — 1:1. Антонов — 1 (бол., Кузнецов, Шестаков), 31:38 — 2:1.
Вратари: Ложкин — Литвинов (59:07).
Судьи: Мальцев, Морозов.
28 февраля.
Счет в серии: 2−1.
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