«Сарыарка» вышла вперед в серии плей-офф ВХЛ со «Звездой»
В третьем матче 1/8
плей-офф ВХЛ в Чехове карагандинская «Сарыарка» сыграла со «Звездой», пишет Sports.kz.
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Первый и третий периоды остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинец Михаил Анисин забросил единственную шайбу в игре.
1 марта состоится четвертый матч 1/8
«Звезда» — «Сарыарка» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Счет в серии: 1:2
Шайбы:
0:1 — 20:46 Анисин (Сарваров, Ломако). В равенстве
Вратари: Филоненко — Перетягин
Штраф: 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).
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