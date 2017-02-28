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28 февраля 2017, 21:23 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» вышла вперед в серии плей-офф ВХЛ со «Звездой»

В третьем матче 1/8 плей-офф ВХЛ в Чехове карагандинская «Сарыарка» сыграла со «Звездой», пишет Sports.kz.

В третьем матче 1/8 <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в Чехове карагандинская <span class=error>Сарыарка</span> сыграла со Звездой пишет Sports.kz. Увеличить
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Первый и третий периоды остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинец Михаил Анисин забросил единственную шайбу в игре.

1 марта состоится четвертый матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Чехове между карагандинской «Сарыаркой» и «Звездой».

«Звезда» — «Сарыарка» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Счет в серии: 1:2

Шайбы:
0:1 — 20:46 Анисин (Сарваров, Ломако). В равенстве

Вратари: Филоненко — Перетягин
Штраф: 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

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