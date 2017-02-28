«Сарыарка» вышла вперед в серии плей-офф ВХЛ со «Звездой»

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Первый и третий периоды остался безголевым. Во второй двадцатиминутке карагандинец Михаил Анисин забросил единственную шайбу в игре.



1 марта состоится четвертый матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Чехове между карагандинской «Сарыаркой» и «Звездой».



«Звезда» — «Сарыарка» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Счет в серии: 1:2



Шайбы:

0:1 — 20:46 Анисин (Сарваров, Ломако). В равенстве



Вратари: Филоненко — Перетягин

Штраф: 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).