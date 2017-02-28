«Снежные барсы» и «Ладья» добились побед
«Снежные барсы» по буллитам переиграли «Мамонтов Югры» в матче регулярного чемпионата МХЛ.
В другой сегодняшней встрече «Ладья» выиграла у «Ирбиса».
МХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Снежные барсы» (Астана) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 5:4 Б (3:0, 0:1, 1:3, 0:0, 1:0).
Голы: Ар. Ананичев — 19 (Танимов, Семенов), 1:44 — 1:0. Локтев — 5 (Семенов, Ар. Ананичев), 5:36 — 2:0. Муратов — 3 (бол., Голубев, Ахметов), 7:57 — 3:0. К. Беляев — 3 (Яремчук, Кафеев), 34:24 — 3:1. Мелихов — 17 (Боровиков, Макеев), 45:07 — 4:1. Куцмус — 2 (Ваулин, Латышевич), 48:46 — 4:2. Чусовитин — 6 (Кожевников), 48:59 — 4:3. Муратов — 3 (бол., Шэн, Гильманов), 58:06 — 4:4.
Победный буллит: Муратов.
Вратари: Леонтьев — Нечистовский.
Судья: Томилов.
28 февраля. Астана. «Барыс-Арена».
«Ладья» (Тольятти) — «Ирбис» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Голы: Муратов — 3 (бол., Баин, Насыбуллин), 14:13 — 0:1. Рахимуллин — 16 (Грошев), 28:24 — 1:1. Муратов — 3 (бол., Дрожжин), 47:23 — 2:1.
Вратари: Отпущенников — Каляев (59:35 — 59:40, 59:50).
Судья: Фатихов.
28 февраля. Тольятти. ЛК «Лада Арена».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter