«Торпедо» уступило «Ижстали» в матче плей-офф ВХЛ

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В первом периоде Кирилл Князев и Денис Полюдов из «Ижстали» забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке ижевчанин Денис Полюдов и усть-каменогорец Константин Романов обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Александр Шин поразил ворота ижевчан.



1 марта состоится четвертый матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Ижевске между усть-каменогорским «Торпедо» и «Ижсталью».



«Ижсталь» — «Торпедо» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Счет в серии: 1:2



Шайбы:

1:0 — 12:20 Князев (Глебов, Банцерев). В большинстве

2:0 — 15:46 Полюдов (Иванов). В равенстве

3:0 — 24:55 Полюдов (Иванов, Виноградов). В равенстве

3:1 — 38:09 Романов. В равенстве

3:2 — 40:56 Шин (Фадеев, Жайлауов). В равенстве



Вратари: Смирягин — Полуэктов

Штраф: 18:16 (6:6, 12:8, 0:2).