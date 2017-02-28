«Торпедо» уступило «Ижстали» в матче плей-офф ВХЛ
В третьем матче 1/8
плей-офф ВХЛ в Ижевске усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Ижсталью», пишет Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом периоде Кирилл Князев и Денис Полюдов из «Ижстали» забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке ижевчанин Денис Полюдов и
1 марта состоится четвертый матч 1/8
«Ижсталь» — «Торпедо» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Счет в серии: 1:2
Шайбы:
1:0 — 12:20 Князев (Глебов, Банцерев). В большинстве
2:0 — 15:46 Полюдов (Иванов). В равенстве
3:0 — 24:55 Полюдов (Иванов, Виноградов). В равенстве
3:1 — 38:09 Романов. В равенстве
3:2 — 40:56 Шин (Фадеев, Жайлауов). В равенстве
Вратари: Смирягин — Полуэктов
Штраф: 18:16 (6:6, 12:8, 0:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter