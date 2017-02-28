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28 февраля 2017, 20:21 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» уступило «Ижстали» в матче плей-офф ВХЛ

В третьем матче 1/8 плей-офф ВХЛ в Ижевске усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Ижсталью», пишет Sports.kz.

В третьем матче 1/8 <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в Ижевске <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с <span class=error>Ижсталью</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде Кирилл Князев и Денис Полюдов из «Ижстали» забросили по шайбе в ворота гостей. Во второй двадцатиминутке ижевчанин Денис Полюдов и усть-каменогорец Константин Романов обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Александр Шин поразил ворота ижевчан.

1 марта состоится четвертый матч 1/8 плей-офф ВХЛ в Ижевске между усть-каменогорским «Торпедо» и «Ижсталью».

«Ижсталь» — «Торпедо» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Счет в серии: 1:2

Шайбы:
1:0 — 12:20 Князев (Глебов, Банцерев). В большинстве
2:0 — 15:46 Полюдов (Иванов). В равенстве
3:0 — 24:55 Полюдов (Иванов, Виноградов). В равенстве
3:1 — 38:09 Романов. В равенстве
3:2 — 40:56 Шин (Фадеев, Жайлауов). В равенстве

Вратари: Смирягин — Полуэктов
Штраф: 18:16 (6:6, 12:8, 0:2).

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