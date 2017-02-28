«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Владимир Петров родился 30 июня 1947 года, а в советском чемпионате появился в составе московских «Крыльев Советов» в сезоне-1965/66. Проведя за «Крылья» два года центральный нападающий перешел в главный клуб страны — московский ЦСКА.

В базовой команде сборной СССР он оказался одновременно с двумя другими подающими надежды нападающими — Валерием Харламовым и Борисом Михайловым. И вскоре они были объединены прославленным тренером Анатолием Тарасовым в одну тройку, которая и прославилась как лучшая в истории отечественного хоккея. Список достижений легендарного спортсмена достоин уважения. Владимир Петров 11 раз становился чемпионом СССР, девять раз выигрывал чемпионат мира и дважды завоевывал олимпийское золото.

Корреспондент «Газеты.Ru» Иван Орехов пообщался с бывшими коллегами Петрова.

«Петров — единственный хоккеист, который мог с великим Тарасовым говорить на равных»

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион:

Цитата — Величайший хоккеист, особенно для ЦСКА, очень рано ушел из жизни.

Таких центрфорвардов не встретишь, мне повезло играть с ним в одной команде. От таких хоккеистов многому можно научиться.

— Как сказал Борис Михайлов «из тройки Михайлов — Петров — Харламов остался только он один».

— Да, но где бы ни играл Петров, он показывал свой уровень, являлся настоящим лидером ленинградского СКА. Был прост, незаносчив, «Золотая шайба» сейчас потеряла гиганта в своем руководстве.

— Вы ведь были лично знакомы с Владимиром Владимировичем — каким он был человеком в жизни?

— Повторюсь, очень простой человек. В общении всегда общались на равных, Петров был прекрасным товарищем. Да и после карьеры Владимир остался прежним.

— Много говорят сейчас о его настойчивом характере, который помогал Петрову добиваться поставленных высот.

— Да, он добивался своего! Петров — единственный хоккеист, который мог с великим Тарасовым говорить на равных. Это говорит о многом. У нас бытует такая легенда. Тарасов говорил: «Доктор, вылечите коммуниста Петрова», на что тот отвечал: «Доктор, вылечите коммуниста Тарасова».

Вообще Петров не стеснялся говорить того, что думает. Это очень хорошее качество для хоккеиста.

Похороны Владимира? Конечно, я буду присутствовать, об этом даже разговора быть не может, — сказал Кожевников «Газете.Ru».

«Его черта характера — не уступать, напирать любой ценой — перенеслась и на лед».

Виктор Жлуктов, олимпийский чемпион:

— Володя был моего амплуа. Мне было до него далеко, но Петров был всегда для меня примером как в плане центрфорварда, так и в плане человеческих качеств. Все ветераны, когда я пришел в команду, с уважением и пониманием отнеслись к моему появлению в их рядах.

— Близко с ним общались?

— Ну, он был сложным человеком — на чемпионате мира в Швеции мы с ним жили в одном номере.

Очень неуступчив, его тяжело было переубедить… Несгибаемый в своих суждениях. Доказывал, доказывал, доказывал….

— Говорят, что он был одним из немногих, кто мог сказать слово поперек самому Анатолию Тарасову.

— Было такое, согласен.

Спорил с Анатолием Владимировичем постоянно, но не за спиной, а в открытую, не скрывая своей точки зрения. Но это были не разборки, ни в коем случае, а скорее прения.

Эта его черта характера — не уступать, напирать любой ценой — перенеслась и на лед. Канадцы были дружелюбные в жизни, а на арену выходили, и вон что творили. У Петрова все прямолинейно, как в жизни, так и в спорте, — отметил Жлуктов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это лучший центральный нападающий в истории советского хоккея»

Александр Волчков, чемпион мира и Европы 1973 года:

Цитата — Это из лучших центральных нападающих в истории советского хоккея. Хороших было много, а он самый сильный. Не столь важно, с кем играл Петров, он индивидуально играл потрясающе. Мало кто в спортивном плане достиг в ЦСКА и команде № 1 таких высот, как Владимир, — заявил Волчков «Газете.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Петрова в связи с кончиной хоккеиста, отметив, что форвард был гордостью и славой отечественного спорта.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни Владимир Владимирович Петров — выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, гордость и слава отечественного спорта. Он был бесконечно предан любимому делу, своей команде, Родине. Всегда сражался с полной самоотдачей — и побеждал.

Таким наш прославленный форвард Владимир Петров и останется в памяти близких, друзей, коллег — всех, кто знал и ценил его, — сказано в телеграмме президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал Петрова невероятным хоккеистом.

«Он был чисто хоккейным человеком. Петров возглавил федерацию в 1992 году, когда я был членом совета IIHF. Тогда было сложное время для России, так как только что страна пережила политический кризис. Он показал свой характер чемпиона на этой трудной работе при переходе от СССР к России, проблем у меня с ним не было. Нас связывали очень хорошие отношения с Владимиром Петровым. Я видел его игру впервые на чемпионате мира 1971 года в Швейцарии, он был невероятным хоккеистом,

— цитирует Фазеля ТАСС.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Континентальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».