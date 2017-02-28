Главный трофей ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова

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Отмечается, что начиная с сезона-2017/18 трофей будет носить название Кубок имени Владимира Петрова. Ранее он назывался Кубок Братины.

«Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом — правильное и нужное решение, — сказал Третьяк. — Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даем ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодежной хоккейной лиги вручают Кубок Харламова, будет правильно, если главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова».

Владимир Петров скончался во вторник в возрасте 69 лет. Он является 11-кратным чемпионом СССР в составе московского клуба ЦСКА. Также он становился двукратным олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпиад, участвовал в Суперсерии сборных СССР и Канады 1972 года, где забил три шайбы и отдал четыре передачи.