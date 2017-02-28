Представитель «Роснефти» войдет в правление ХК «Салават Юлаев» для финансового контроля

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Представитель компании «Роснефть» войдет в правление уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» для финансового контроля. Об этом ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

«Финансирование осталось на том же уровне. Все финансовые вопросы обсуждались с “Роснефтью”. Более того, компания дает в правление клуба “Салават Юлаев” своего представителя, будет осуществляться в том числе финансовый контроль, это правильно, и я попросил об этом», — отметил он.

«Считаю, что на сегодняшний день для башкирского хоккея никаких угроз с точки зрения снижения финансирования не существует. Все остается на том же уровне. С “Роснефтью” и “Башнефтью” у нас полное понимание по этому вопросу», — добавил Хамитов.

«Салават Юлаев» вышел в 1/8 финала плей-офф КХЛ с шестой строчки Восточной конференции. В серии игр до четырех побед с казанским «Ак Барсом» уфимцы уступают 1−2.

Глава Башкирии сказал, что вопрос смены кадров в руководстве команды будет решаться по итогам сезона. «Если “Салават Юлаев” выиграет медали, тогда, конечно, речи не будет идти о замене персоналий. Если не выполнят те задачи, которые мы ставили перед клубом — будем думать и будем, конечно, спрашивать», — подчеркнул он.

В то же время, если команда выступит неудачно, это не скажется на финансировании. «Финансирование — не обсуждаемая тема, на том же уровне будет осуществляться. А вот что делать с менеджментом клуба, мы определимся по результатам сезона», — уточнил Хамитов.