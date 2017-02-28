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28 февраля 2017, 12:02 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Вячеслав Анисин: Владимир Петров был великим хоккеистом и человеком с большой буквы

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров был хоккеистом высочайшего класса и надежным другом, всегда помогавшим коллегам по команде, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.

Во вторник стало известно, что Петров скончался на 70-м году жизни. В составе сборной СССР спортсмен побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР. За карьеру выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и СКА.

«Многие любители хоккея знают и помнят Владимира Петрова как хоккеиста высочайшего, мирового класса, — сказал по телефону Анисин. — И я очень хорошо знаю, каков он в игре — потому что играл с ним полгода в одной тройке. Это был мастер мирового класса. Хороший надежный друг и товарищ и в спорте, и в жизни, это был человек с большой буквы».

«У Володи был сильный характер, и он порой отстаивал свои позиции в разговорах с (знаменитым тренером) Анатолием Тарасовым, когда считал, что прав, — подчеркнул собеседник агентства. — И он всегда помогал молодежи, чем мог, показывая, как надо тренироваться. И в коллективе его всегда уважали. А как не уважать такого человека, который всем всегда помогал?».

Анисин выступал за ЦСКА в 1970—1971 и в 1976—1981 годах.
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