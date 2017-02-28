Клуб «Золотая шайба» будет ежегодно проводить турнир памяти Владимира Петрова
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клуб «Золотая шайба» будет проводить ежегодный детский хоккейный турнир памяти ушедшего во вторник из жизни Владимира Петрова. Об этом сообщил ТАСС
вице-президент клуба Юрий Германенко.
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Петров занимал пост президента клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Согласно графику соревнований, проводимых этой организацией, в
«Несмотря на смерть Петрова, тот турнир обязательно состоится, но теперь он будет носить статус мемориального, — отметил Германенко. — Клуб “Золотая шайба” намерен сделать этот турнир ежегодным. Хотелось бы проводить его в день рождения хоккеиста — 30 июня. Этот турнир будет завершать длинный хоккейный сезон».
Петров долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Являлся воспитанником московских «Крыльев Советов», в составе ЦСКА 11 раз становился чемпионом страны. Петров является двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира в составе сборной СССР.
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