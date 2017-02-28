Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Петрова

«Ушел знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную СССР. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед. Он был примером неуступчивости и трудолюбия для всей команды. До последних дней своей жизни он отдавал всего себя хоккею. Все мы скорбим, когда уходят личности такого масштаба. От себя и от имени Федерации хоккея России выражаю соболезнования всем, кто знал Владимира», — передает слова Третьяка официальный сайт федерации.

О смерти легендарного хоккеиста стало известно 28 февраля. Петров выигрывал золото Игр в 1972 и 1976 годах. Кроме того, он девять раз побеждал на чемпионатах мира и являлся 11-кратным чемпионом СССР.