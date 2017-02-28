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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28916629/
28 февраля 2017, 11:45 | Хоккей: Россия | ТАСС

Мутко: Владимир Петров до последнего дня жизни занимался развитием хоккея

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Владимир Петров до последнего дня жизни занимался развитием хоккея. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ отметил что смерть Петров огромная утрата не только для российского но и для мирового хоккея. Увеличить
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Владимир Петров скончался во вторник утром на 70-м году жизни.

«Выражаю большие соболезнования родным, близким, всем любителям хоккея в связи с уходом из жизни Владимира Петрова, — сказал Мутко. — Он был выдающимся хоккеистом, порядочным, добрым и отзывчивым человеком. Он до последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина — огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея».
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МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров был хоккеистом высочайшего класса и надежным другом, всегда помогавшим коллегам по команде, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.
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