Мутко: Владимир Петров до последнего дня жизни занимался развитием хоккея

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Владимир Петров скончался во вторник утром на 70-м году жизни.

«Выражаю большие соболезнования родным, близким, всем любителям хоккея в связи с уходом из жизни Владимира Петрова, — сказал Мутко. — Он был выдающимся хоккеистом, порядочным, добрым и отзывчивым человеком. Он до последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина — огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея».