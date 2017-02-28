Мутко: Владимир Петров до последнего дня жизни занимался развитием хоккея
МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Владимир Петров до последнего дня жизни занимался развитием хоккея. Об этом ТАСС рассказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Владимир Петров скончался во вторник утром на 70-м году жизни.
«Выражаю большие соболезнования родным, близким, всем любителям хоккея в связи с уходом из жизни Владимира Петрова, — сказал Мутко. — Он был выдающимся хоккеистом, порядочным, добрым и отзывчивым человеком. Он до последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина — огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея».
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