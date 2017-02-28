Майоров: Владимир Петров был идеальным центрфорвардом для Михайлова и Харламова
МОСКВА, 28 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров был идеальным центральным нападающим для партнеров по легендарной тройке московского ЦСКА — Бориса Михайлова и Валерия Харламова, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Во вторник стало известно, что Петров скончался на 70-м году жизни. В составе сборной СССР он побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР. За карьеру выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и СКА.
«Владимир Петров — это центрфорвард, не похожий на других центральных нападающих, — сказал по телефону Майоров. — Причем очень часто бывает так, что у игрока выделяется
«Володя, конечно же, оставил очень солидный след в истории нашего хоккея, а особенно — в истории ЦСКА», — подчеркнул собеседник агентства.
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