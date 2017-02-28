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28 февраля 2017, 11:21 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Майоров: Владимир Петров был идеальным центрфорвардом для Михайлова и Харламова

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров был идеальным центральным нападающим для партнеров по легендарной тройке московского ЦСКА — Бориса Михайлова и Валерия Харламова, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Во вторник стало известно, что Петров скончался на 70-м году жизни. В составе сборной СССР он побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР. За карьеру выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и СКА.

«Владимир Петров — это центрфорвард, не похожий на других центральных нападающих, — сказал по телефону Майоров. — Причем очень часто бывает так, что у игрока выделяется какое-то только одно сильное качество. Что касается Петрова, то у него все спортивные хоккейные компоненты были абсолютно уравновешены. Это был техничный, достаточно быстрый, умный игрок, умевший вести единоборства, как и положено центральному нападающему, и достаточно результативный. С моей точки зрения это был идеальный центрфорвард для Бориса Михайлова и Валерия Харламова».

«Володя, конечно же, оставил очень солидный след в истории нашего хоккея, а особенно — в истории ЦСКА», — подчеркнул собеседник агентства.
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МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров был хоккеистом высочайшего класса и надежным другом, всегда помогавшим коллегам по команде, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.
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