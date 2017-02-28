Майоров: Владимир Петров был идеальным центрфорвардом для Михайлова и Харламова

Во вторник стало известно, что Петров скончался на 70-м году жизни. В составе сборной СССР он побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР. За карьеру выступал за «Крылья Советов», ЦСКА и СКА.

«Владимир Петров — это центрфорвард, не похожий на других центральных нападающих, — сказал по телефону Майоров. — Причем очень часто бывает так, что у игрока выделяется какое-то только одно сильное качество. Что касается Петрова, то у него все спортивные хоккейные компоненты были абсолютно уравновешены. Это был техничный, достаточно быстрый, умный игрок, умевший вести единоборства, как и положено центральному нападающему, и достаточно результативный. С моей точки зрения это был идеальный центрфорвард для Бориса Михайлова и Валерия Харламова».

«Володя, конечно же, оставил очень солидный след в истории нашего хоккея, а особенно — в истории ЦСКА», — подчеркнул собеседник агентства.