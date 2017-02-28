Он был примером для всех. Не стало Владимира Петрова

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Сегодня в 4.00 по московскому времени умер легендарный центрфорвард ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров. Двукратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 69 лет.

Владимир Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». В 1967 он перешел в ЦСКА, за который выступал до 1981 года. С армейцами Петров становился 11-кратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка Страны. В период с 1981 по 1983 год он выступал за ленинградский СКА, в котором завершил профессиональную карьеру.

«Не поверите, но когда мы были мальчишками, порой с 4 часов утра по шпалам бежали из Красногорска в Тушино на тренировку за «Красный Октябрь». Ну не ходили так рано автобусы, а нам надо было, и все! Такая прогулка занимала часа полтора. Вот такой энтузиазм из нас шел. Мы же были простые дети рабочих. Кстати, Вовка не только в русский хоккей хорошо играл, но и в футбол. Лет в 16 его брали в «Трудовые резервы», — Юрий Петров, брат Владимира Петрова.

В составе сборной СССР Петров дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976), а также становился серебряным призером Игр-1980 и девять раз побеждал на чемпионатах мира. Принимал участие в Суперсериях с Канадой в 1972 и 1974 годах. Вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым он составлял одну из величайших троек в истории хоккея. В 2006 году Владимир Петров был введен в Зал славы ИИХФ.

«Его бросок — это росчерк молнии!» — Владимир Полупанов, голкипер московского «Динамо» (1968−80).

Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего партнера по клубу и сборной:

— Сейчас я еду в госпиталь, — сказал Михайлов. — У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу. Сам я держусь, не переживайте.

ОН СПОРИЛ ДАЖЕ С ТАРАСОВЫМ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью легенды отечественного хоккея Владимира Петрова.

— Ушел знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляла ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый, — сказал Третьяк. — Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анантолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед.

Он был примером неуступчивости и трудолюбия для всей команды. До последних дней своей жизни он отдавал всего себя хоккею. Все мы скорбим, когда уходят личности такого масштаба. От себя и от имени Федерации хоккея России выражаю соболезнования всем, кто знал Владимира.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Владимира Петрова.