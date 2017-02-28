ФХР окажет поддержку родственникам Владимира Петрова

«ФХР всегда оказывает поддержку и помощь родственникам. Это обязательно будет и в данном случае», — заявил Третьяк.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля на 70-м году жизни. Ранее Третьяк сообщил ТАСС, что похороны, скорее всего, пройдут 2 марта.