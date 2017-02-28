ФХР окажет поддержку родственникам Владимира Петрова
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет помощь родственникам Владимира Петрова, который скончался утром 28 февраля. Об этом ТАСС заявил президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
«ФХР всегда оказывает поддержку и помощь родственникам. Это обязательно будет и в данном случае», — заявил Третьяк.
Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля на 70-м году жизни. Ранее Третьяк сообщил ТАСС, что похороны, скорее всего, пройдут 2 марта.
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