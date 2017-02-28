Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28915845/
28 февраля 2017, 11:01 | Хоккей: Россия | ТАСС

ФХР окажет поддержку родственникам Владимира Петрова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет помощь родственникам Владимира Петрова, который скончался утром 28 февраля. Об этом ТАСС заявил президент ФХР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

«ФХР всегда оказывает поддержку и помощь родственникам. Это обязательно будет и в данном случае», — заявил Третьяк.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля на 70-м году жизни. Ранее Третьяк сообщил ТАСС, что похороны, скорее всего, пройдут 2 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Вячеслав Анисин: Владимир Петров был великим хоккеистом и человеком с большой буквы

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров был хоккеистом высочайшего класса и надежным другом, всегда помогавшим коллегам по команде, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.
Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Стадион футбольного клуба ЦСКА получил название "ВЭБ-Арена"

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном дали отрицательный результат