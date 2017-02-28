Михайлов: Владимир Петров долгое время скрывал недуг, но болезнь оказалась сильнее
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Тяжелая болезнь стала причиной кончины выдающегося советского хоккеиста Владимира Петрова. Об этом рассказал ТАСС его многолетний партнер по клубу ЦСКА и сборной Советского Союза Борис Михайлов.
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«Ушел из жизни великий спортсмен, отличный человек, любивший своих детей, жену, — отметил Михайлов. — Он вписал немало ярких страниц в историю отечественного и мирового хоккея. Петров занимал пост президента “Золотой шайбы” и делал все для того, чтобы наш хоккей не оскудевал талантами, а дети росли здоровыми и занимались спортом».
«К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Он долгое время скрывал свой недуг. Не стало моего лучшего друга, товарища по оружию», — подытожил собеседник агентства.
Петров умер в ночь на вторник в возрасте 69 лет. В сборной СССР и московском ЦСКА он выступал в одной тройке с Михайловым и Валерием Харламовым.
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