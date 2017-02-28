Третьяк: Похороны Владимира Петрова, скорее всего, состоятся 2 марта

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Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался во вторник на 70-м году жизни.

«Похороны, скорее всего, пройдут 2 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается с его родственниками», — сказал Третьяк.