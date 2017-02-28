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28 февраля 2017, 10:59 | Хоккей: Россия | ТАСС

Третьяк: Похороны Владимира Петрова, скорее всего, состоятся 2 марта

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Похороны известного советского хоккеиста Владимира Петрова ориентировочно состоятся в четверг. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Президент ФХР уточнил что этот вопрос обсуждается с родственниками выдающегося хоккеиста. Увеличить
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Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался во вторник на 70-м году жизни.

«Похороны, скорее всего, пройдут 2 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается с его родственниками», — сказал Третьяк.
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МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров был хоккеистом высочайшего класса и надежным другом, всегда помогавшим коллегам по команде, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.
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