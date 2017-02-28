Третьяк: Похороны Владимира Петрова, скорее всего, состоятся 2 марта
МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Похороны известного советского хоккеиста Владимира Петрова ориентировочно состоятся в четверг. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался во вторник на 70-м году жизни.
«Похороны, скорее всего, пройдут 2 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается с его родственниками», — сказал Третьяк.
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