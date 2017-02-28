Колобков: Смерть хоккеиста Петрова является огромной потерей для отечественного спорта

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«Это огромная потеря для всего отечественного спорта и мирового хоккея, — сказал Колобков. — Для меня лично его уход стал также огромным ударом, я рос на советском хоккее, и великая тройка Михайлов — Петров — Харламов для меня всегда была символом нашего спорта. Владимир Петров был прекрасным игроком и очень хорошим руководителем, который успешно реализовывал проекты в области массового и детско- юношеского хоккея».

«Повторюсь, это огромная трагедия для всех нас. Хочется выразить слова соболезнования родным и близким этого замечательного человека и поддержать его родной ЦСКА, потерявший одну из своих легенд», — подытожил министр спорта.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля на 70-м году жизни.