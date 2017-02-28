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28 февраля 2017, 10:59 | Хоккей: Россия | ТАСС

Колобков: Смерть хоккеиста Петрова является огромной потерей для отечественного спорта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уход из жизни выдающегося советского хоккеиста Владимира Петрова является огромной потерей для всего отечественного спорта. Об этом заявил ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков.

Министр спорт РФ выразил соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена. Увеличить
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«Это огромная потеря для всего отечественного спорта и мирового хоккея, — сказал Колобков. — Для меня лично его уход стал также огромным ударом, я рос на советском хоккее, и великая тройка Михайлов — Петров — Харламов для меня всегда была символом нашего спорта. Владимир Петров был прекрасным игроком и очень хорошим руководителем, который успешно реализовывал проекты в области массового и детско- юношеского хоккея».

«Повторюсь, это огромная трагедия для всех нас. Хочется выразить слова соболезнования родным и близким этого замечательного человека и поддержать его родной ЦСКА, потерявший одну из своих легенд», — подытожил министр спорта.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался 28 февраля на 70-м году жизни.
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Вячеслав Анисин: Владимир Петров был великим хоккеистом и человеком с большой буквы

МОСКВА, 28 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Ушедший из жизни двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Петров был хоккеистом высочайшего класса и надежным другом, всегда помогавшим коллегам по команде, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин.
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