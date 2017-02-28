Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28915127/
28 февраля 2017, 10:16 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет

28 февраля в 4 утра по московскому времени умер легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров.

1969 год. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ЦСКА и сборной СССР он долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР скончался в возрасте 69 лет. В последнее время Петров входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. С 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года Владимир Петров возглавлял Федерацию хоккея России. В 2006 году введён в Зал славы ИИХФ.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 1 новость  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»