Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет

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В ЦСКА и сборной СССР он долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.



Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР скончался в возрасте 69 лет. В последнее время Петров входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. С 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года Владимир Петров возглавлял Федерацию хоккея России. В 2006 году введён в Зал славы ИИХФ.

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